‘FETÖterapistler'e tutuklama

SONER KAN



Örgütün finans yapılanmasında yer alan zanlıların, yurtdışından kuryeler aracılığıyla gönderilen paraların, daha önce tutuklanan örgüt üyelerine dağıtıldığı öğrenildi. Bir iç mimarlık ofisinde oluşturulan kaçak terapi merkezinde, ‘sözde yaşam koçları’ aracılığıyla örgütten kopmalara karşı da terapi verildiği belirlendi. Ofisini örgüte açan mimar M.E.Ç., terapistler H.İ. ve M.K. dahil 13 kişi tutuklandı.

Terapi merkezine referanslı ve özel olarak seçilen kişilerin girebildiği öğrenildi.