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FETÖPDY hükümlüsü kadın yakalandı

FETÖPDY hükümlüsü kadın yakalandı

Marmaris'te FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.S. (31) isimli kadın, yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olduğu', 'örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı' gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen S.S.'nin yaşadığı adresi tespit etti. TEM Polisi, sabah saatlerinde 1 çocuk annesi S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde kaldığı eve, baskın yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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