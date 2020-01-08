FETÖ'nün yeni oyunu: Rüyacılar

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ içinde önemli yer tutan rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. Sabah’ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘FETÖ sözlüğü’ kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; ‘rüya sorumluları’, ‘yakaza sorumluları’, ‘rüyacılar’ gibi adlarla anıldıkları ve görevlerinin ihtiyaca uygun rüya tasarlamak, örgüt mensuplarının gördüğü rüyaları yorumlamak ve örgütsel mesaj haline getirip yaymak olduğu belirtildi.

CEZAEVİNDE SEÇİLİYOR

Bazı örgüt üyelerine dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin “sabırlı olun kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz” diye haber getirdiğini söyleme görevi verildiği öğrenildi.