FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 32'si muvazzaf asker 74 şüpheliden, 45'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü hat-ankesörlü hattan arandığı tespit edildiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 32'si muvazzaf 74 şüpheli askere yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 24 ilde düzenlediği operasyonda şu ana kadar 45 şüpheliyi yakaladı. Diğer, 29 şüphelinin arama çalışmaları ise sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüphelilerin rütbelerine göre tasnifi şöyle:

''6 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 20 üsteğmen, 2 teğmen, 27 astsubay, 9 uzman çavuş, 3 askeri öğrenci (darbe girişimi zamanında)''

ÖRGÜTÜN TSK YAPILANMASINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER

Soruşturmayı yürüten savcılıkça, 15 Temmuz darbe girişimini, silahlı kuvvetler içerisine sızdırdığı ve birebir 2-3'lü gruplar halinde örgütsel olarak ''öğretmen'' tabir edilen sivil unsura bağlılık yoluyla, birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütün TSK sorumlusu Namık (K) Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştiren FETÖ'nün, TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu değerlendiriliyor.

Bu yönüyle terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva ettiği belirtilirken, örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik 29 Kasım 2017'den bu yana örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan sabit kontörlü-ankesör hatlar üzerinden irtibatlı olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, (darbe girişimi ve haklarında hiç işlem yapılmayan) 2 bin 173 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Bu şüphelilerden bin 906'sının gözaltına alındığı, yakalananlardan 491'inin etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldıkları, bin 199 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 216 kişi ise, hakimlik önünde itirafçı olduğu veya delil durumu nedeniyle adli kontrol ile serbest bırakıldığı vurgulandı.

(AA)