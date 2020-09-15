15 Eylül 2020 Salı 09:15 | Son Güncelleme:
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 65 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 28 ilde 66 şüphelinin yaklanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi. 28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; İzmir merkezli eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.