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  3. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.

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