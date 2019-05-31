  • $5,8471
  • 6,5431
  • 245.208
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 18:43 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:06

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 21 asker tutuklanırken, 13 şüpheli ise itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü-ankesörlü hatlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüphelinin işlemleri sona erdi. 

Soruşturmayı yürüten savcılık, 23 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheliyi ise mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık diğer 13 şüphelinin ise soruşturma sırasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu, örgüt mensupları ve örgüte dair faydalı bilgiler verdikleri için serbest bırakılmasına karar verdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 21 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise hakimlik önünde itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakimlik, diğer 10 şüphelinin ise savcının talebini uygun bularak, haklarında adli kontrol konulup serbest bırakılmasına karar verdi.

28 ŞÜPHELİ FİRARİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşmıştı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz salı günü 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 46'sı yakalanmış, diğer 28 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 6'sının albay, 2'sinin yarbay, 3'ünün binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 20'sinin üsteğmen, 2'sinin teğmen, 27'sinin astsubay, 9'unun uzman çavuş, 3'ünün darbe girişimi döneminde askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

(AA)

Nerede O Eski Kadir Geceleri? | #Ramazanözel Bölüm 5

<p>İslam alemi için son derece önem taşıyan bu gece, Osmanlı sarayında ve İstanbul´da diğer kandil g

Nerede O Eski Kadir Geceleri? | #Ramazanözel Bölüm 5

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.