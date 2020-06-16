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  3. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon: 44 gözaltı
16 Haziran 2020 Salı 11:05 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon: 44 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon: 44 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü muvazzaf 84 şüpheliden 44'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgütle iltisaklı olduklarına dair ifadeler bulunan 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 35 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 61'inin Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu (34'ü muvazzaf, 12'si ihraç, 8'i açığa alınan, 2'si emekli, 3'ü istifa, 2'si malulen emekli), 22'sinin kapatılan harp okulu öğrencisi ve 1'inin de sivil olduğu öğrenildi.

(AA)

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