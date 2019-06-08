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08 Haziran 2019 Cumartesi 21:57 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:58

FETÖ'nün 'mahrem imamı' Merzifon'da tutuklandı

FETÖ'nün 'mahrem imamı' Merzifon'da tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen meslekten ihraç edilmiş öğretmen Murat Sarı'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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