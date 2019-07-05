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  3. FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 12 ülke daha görecek

FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 12 ülke daha görecek

FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 12 ülke daha görecek

FETÖ’nün karanlık yüzünü gösteren ‘The Network’ belgeseli dünyanın önemli merkezlerinde seyirciyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT World’ün hazırladığı belgeselin 12 ülkede daha gösterileceğini belirterek “FETÖ’nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanarak Brüksel’de ilk gösterimi gerçekleştirilen ve FETÖ’nün sinsi ağını ortaya koyan “The Network” belgeseline ilişkin, paylaşımda bulundu. Faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit oluşturan FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan The Network belgeselinin sırasıyla Fransa, İngiltere, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova’da gösterileceğini bildiren Altun, “The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ’nün oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor” dedi. 

13 ÜLKEDE İZLENECEK 

Belgesel, 8 Temmuz’da Paris ve Londra, 9 Temmuz’da Üsküp, 10 Temmuz’da Berlin, Saraybosna ve Tiran, 11 Temmuz’da İşkodra, ve New York, 12 Temmuz’da Johannesburg, 13 Temmuz’da Bişkek, 14 Temmuz’da Roma ve Priştine, 15 Temmuz’da Milano’da gösterilecek. New York’taki ikinci gösterim ise 14 Temmuz’da yapılacak.

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