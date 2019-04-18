FETÖ'nün izdivaç imamı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

stanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Özel ve avukatı katıldı.

Duruşmada, bir önceki celse verilen ara karar doğrultusunda çağrılan 2 tanığın beyanları alındı. Tanık ifadelerinin ardından, tutuklu sanık Özel de cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Sanık Özel son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işleyiş biçimi, örgüt içerisindeki konumu ve örgüte bağlılığı, olayın özelliği ve suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak, Özel'i 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, verilen cezanın miktarını göz önüne alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olan Ali Özel’in "ByLock"taki yazışmalarında, "Eagle" ve "Tango" programlarının telefon ve tabletlere kurulması konusunda go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨, o¨rgu¨t talimatı ile himmet topladıgˆı, topladıgˆı himmetleri ne yapacagˆı hususunda sivil imamdan talimat istedigˆi, topladıgˆı himmetleri raporladıgˆı ve dagˆıtılacak himmet konusunda talimat aldıgˆı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Özel'in Gaziantep'te gerc¸ekles¸tirilecek o¨rgu¨tsel toplantı ic¸in go¨ru¨s¸me yaptığı, kurulacak istinaf mahkemeleri tayinleri ile ilgili go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨ ve bu hususta adliyedeki digˆer hakim, savcılar ile ilgili saha c¸alıs¸ması kapsamında bilgi topladıgˆı ve sivil imam ile paylas¸tıgˆı, tayini konusunda o¨rgu¨t talimatları dogˆrultusunda hareket ettigˆine dair "ByLock" yazıs¸maları bulunduğu kaydedilmişti.

O¨zel’in, Yargıtay Tetkik Hakimligˆi yaptıgˆı do¨nemde, hakim, savcı adayları ile ilgili o¨rgu¨tu¨n "evlendirme mesulu¨" oldugˆu ve bu go¨revi sırasında "Yücel" kod adını kullandıgˆı, bu kapsamda o¨rgu¨t politikaları dogˆrultusunda ve o¨rgu¨t u¨yelerinin o¨rgu¨tsel birlik ve bagˆlılıgˆını sagˆlamak amacıyla evlendirilmeleri su¨recinde aktif olarak go¨rev aldıgˆı vurgulanarak, o¨rgu¨t ic¸erisindeki hakim, savcı adaylarını o¨rgu¨t ic¸i evlilik konusunda tes¸vik ettigˆi ve yo¨nlendirdigˆi, bu amac¸la evlilik adayları ile birebir go¨ru¨s¸meler yaptıgˆı, formlar doldurttugˆu, fotogˆraflarını aldıgˆı, evlilik adayı o¨rgu¨t u¨yelerinin tanıs¸masını sagˆladıgˆı, evini dahi bu is¸e tahsis ettigˆinin tespit edildiği ve 4 kişinin bu doğrultuda beyanın alındığına yer verilmişti.

Aynı zamanda HSK sorus¸turmasına da konu olan ve 15 Temmuz darbe giris¸imi sonrasında S¸anlıurfa Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı’nın sorus¸turması kapsamında haklarında silahlı FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak suc¸undan s¸u¨pheli sıfatı ile sorus¸turma yapılan hakim ve cumhuriyet savcılarının TOKI· Akabe Lojmanları'nda 17 Temmuz 2016 gu¨nu¨ yapılan arama ve digˆer is¸lemler sırasında, sorus¸turma s¸u¨phelilerinin adliye lojmanının bahc¸esine getirildiklerinde, aynı lojmanda ikamet eden s¸u¨pheli Ali Özel’in go¨zaltına alınan hakim ve cumhuriyet savcıları ile o¨rgu¨tsel dayanıs¸masını go¨stermek ve haklarında sorus¸turma yapılan s¸u¨phelilere destek amacıyla yanlarına gittiği belirtilen iddianamede, arama is¸lemleri bitene dek yanlarında durarak ve sorus¸turma s¸u¨phelileri ile birlikte hareket edip o¨rgu¨tsel tavır sergilemesine ilis¸kin tespitlerin bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, FETO¨/PDY'nin hiyerars¸ik yapılanması ic¸erisinde bilerek ve benimseyerek yer alan s¸u¨phelinin, bu¨tu¨n halinde ve su¨reklilik arz eden eylemleriyle silahlı FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n u¨yesi oldugˆu ve bu suçtan cezalandırılması isteniyordu.

AA