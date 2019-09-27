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  3. 20 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

20 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

20 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 20 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü ve sabit kontörlü hatları kullandıkları tespit edildi.

AA

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