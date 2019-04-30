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FETÖ'nün emniyetteki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyetteki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olan polis memurlarının da yer aldığı 18 şüpheli yakalandı.

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün mahrem fişleme bilgilerinden deşifre edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.      

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerin İzmir ve Manisa'da düzenlediği operasyonda, 3'ü halen görevde olan polis memuru, meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru ile emekli 4 polis memuru ve komiser yardımcısıyken başka kuruma atanan bir kişi gözaltına alındı. 

  Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 

(AA)

 

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