  • $7,7517
  • 9,1402
  • 476.005
  • 1164.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon! 16 şüpheli için gözaltı kararı
06 Ekim 2020 Salı 09:27 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon! 16 şüpheli için gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon! 16 şüpheli için gözaltı kararı
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan habere göre, harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

<p>Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği

Özel fotoğrafları ifşa olan Cem Özer'den açıklama geldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.