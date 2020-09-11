11 Eylül 2020 Cuma 09:32 | Son Güncelleme:
Operasyonlar peş peşe geldi! 104 şüpheliye gözaltı
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon düzenlendi.60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK YAPILANMASINA OPERASYON
İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.