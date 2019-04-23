FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş'ta belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 muvazzaf astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen astsubay gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Aranan bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
AA