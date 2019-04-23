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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş'ta belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 muvazzaf astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen astsubay gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Aranan bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

AA

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