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  3. FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurtlarında müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Ankara'da bekçiler tarafından sahte kimlikle yakalandı.

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Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde  görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Halil Tunç Parkı'nda yaya devriye görevi  yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri için durdurdukları bir kişinin  kimliğini sorguladı.

Sorgu ekranındaki fotoğraf ile M.P. adına düzenlenmiş kimlikteki  fotoğrafın aynı olmadığını fark eden ekipler, şüpheliye kimliğin sahte olup  olmadığını sordu.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.  Parmak izi incelemesinde Mustafa U. olduğu tespit edilen ve Konya 9. Ağır Ceza  Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan arandığı  anlaşılan şüphelinin FETÖ'nün kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı belirlendi.

(AA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen  şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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