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  3. FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3. sınıf emniyet müdürü, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'da görevli iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3. sınıf emniyet müdürü A.C.'nin Alaşehir'de olduğu bilgisine ulaşan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu zanlının İstasyon Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Dün gece saatlerinde eve baskın düzenleyen polis ekipleri A.C.'yi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.C. daha sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

 

İHA

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