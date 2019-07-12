FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana'da görevli iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3. sınıf emniyet müdürü A.C.'nin Alaşehir'de olduğu bilgisine ulaşan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu zanlının İstasyon Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Dün gece saatlerinde eve baskın düzenleyen polis ekipleri A.C.'yi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.C. daha sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA