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FETÖ'den aranan çift, hücre evinde yakalandı

FETÖ'den aranan çift, hücre evinde yakalandı

FETÖ suçlamasıyla aranan karı-koca, hücre evinde yakalandı. Zanlı koca, tutuklanırken kadın ise Hatay'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biri İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aranan Gonca L. ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aranan kocası Osman L.'nin Adana'da saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı karı kocanın örgütün hücre evinde saklandığını saptadı. Eve yapılan baskında zanlı karı koca yakalandı. Kocanın örgütün Kahramanmaraş Bölge İmamı olduğu ileri sürüldü. Zanlılardan koca, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın ise İskenderun'a gönderildi. Kadının burada sorgulandıktan sonra adliyeye çıkması bekleniyor.

(İHA)

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