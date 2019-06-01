01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00
FETÖ'den alınan öğrenciler ABD bursu kazandı
FETÖ’nün, yurt dışında kapatılan okullarının yerine kurulan Maarif Vakfı’ndan dev başarı. Pakistan’da Maarif Vakfı okullarında eğitim gören 3 öğrenci, ABD’de düzenlenen liselerarası bilim ve teknoloji yarışması INTEL ISEF’te katıldı.
Doruk ÇAKAR
Öğrencilerden Sedef Nauşad “Çift amaçlı otoyol rüzgar tribünü” projesiyle, Arizona Devlet Üniversitesi'nde 14 bin 500 dolarlık burslu eğitim hakkı kazandı. Rabial Rafik’in “Şeker Kamışı Lifinin İnşaatta Kullanımı” projesine bazı yatırımcılar destek sözü verdi. Farhin Munir Şaikh ise “Şeffaf Atık” projesiyle ülkesini temsil etti. Türkiye Maarif Vakfı ise öğrencilere Türkiye turu hediye etti.