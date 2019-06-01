FETÖ'den alınan öğrenciler ABD bursu kazandı

Doruk ÇAKAR

Öğrencilerden Sedef Nauşad “Çift amaçlı otoyol rüzgar tribünü” projesiyle, Arizona Devlet Üniversitesi'nde 14 bin 500 dolarlık burslu eğitim hakkı kazandı. Rabial Rafik’in “Şeker Kamışı Lifinin İnşaatta Kullanımı” projesine bazı yatırımcılar destek sözü verdi. Farhin Munir Şaikh ise “Şeffaf Atık” projesiyle ülkesini temsil etti. Türkiye Maarif Vakfı ise öğrencilere Türkiye turu hediye etti.