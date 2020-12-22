22 Aralık 2020 Salı 17:12 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... FETÖ'cülerin "çıplak arama" yalanıyla ilgili yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı
Son Dakika Haberleri.. FETÖ'nün "çıplak arama iddiası" üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıkmıştı. Son dakika gelen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı son dakika açıklamsında FETÖ'nün çıplak arama yalanıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."