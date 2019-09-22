Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'cüler cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...

FETÖ'cüler cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...

FETÖ'cüler cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Saatler süren uğraşın ardından gasbettikleri mühimmatı arabalarla taşıyan darbecilerin, bunların bir kısmını helikopterle başka birliklere ulaştırdığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor. 

Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor. Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor. Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor. Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "TBMM'yi" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayali Belgin Doruk
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Ünlülerden Neslican paylaşımı
Yağmura çamura inat konser
Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi
<p>Çanakkale´nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Pa

18 Asırlık Parion Antik Kenti´nin Surları Gün Yüzüne Çıkıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan sigaradan daha zararlı demişti! İşte nargile içmemek için 21 neden

Dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! 'Bu sistem dünyada sadece bizde var'