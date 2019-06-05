05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00
FETÖ'cü Uslu: Biz yoksak İmamoğlu da yok
Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan CHP adayı İmamoğlu’na ‘biz yoksak sen de yoksun’ mesajı geldi.
Uslu, terör örgütü PKK elebaşları gibi İmamoğlu’nu uyardı. Uslu, 31 Mart'ta İmamoğlu’nun kazanmasında Kürtler kadar FETÖ’nün de etkili olduğunu söyledi. Uslu; “Cemaatçilerin oyu da en az Kürtlerin oyu kadar stratejiktir. Kürtler ve Cemaatçiler olmasa İmamoğlu gündem bile olmayacaktı. Sadece cemaat için değil Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkartıp atacağız” dedi.