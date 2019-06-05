FETÖ'cü Uslu: Biz yoksak İmamoğlu da yok

Uslu, terör örgütü PKK elebaşları gibi İmamoğlu’nu uyardı. Uslu, 31 Mart'ta İmamoğlu’nun kazanmasında Kürtler kadar FETÖ’nün de etkili olduğunu söyledi. Uslu; “Cemaatçilerin oyu da en az Kürtlerin oyu kadar stratejiktir. Kürtler ve Cemaatçiler olmasa İmamoğlu gündem bile olmayacaktı. Sadece cemaat için değil Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkartıp atacağız” dedi.