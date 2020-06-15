FETÖ'cü kadın doktor gizli odada yakalandı

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.’nin merkeze bağlı Örençay Köyü’nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.