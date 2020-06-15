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  3. FETÖ'cü kadın doktor gizli odada yakalandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:06 | Son Güncelleme:

FETÖ'cü kadın doktor gizli odada yakalandı

FETÖ'cü kadın doktor gizli odada yakalandı

Elazığ'da FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.’nin merkeze bağlı Örençay Köyü’nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı. 

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