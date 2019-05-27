FETÖ üyesinden Firari FETÖ'cü Emre Uslu'ya çok ağır sözler: Pis sülük!

Bunun en son örneği ise sosyal medyaya yansıdı.

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, örgüt üyeliği sebebi ile hapis yattığını söyleyen bir diğer FETÖ üyesi ile sosyal medyada birbirine girdi.

Emre Uslu'nun cahokian1 isimli kullanıcının mesajına verdiği ''Cemaatte bu tipten çok var: 1) Tavuk kadar cesaretleri yok KEDNİ ADIYLA yazamazlar. Hamam Böcegi gibi hep saklanmak zorundalar 2) Hamam böceği haline bakmaz adıyla sanıyla mücadele edene ayar verir'' cevabı ortamı gerdi.

PİS SÜLÜK

Kendisinin FETÖ'den hapis yattığını ailesinin ise Yunanistan'a kaçtığını söyleyen diğer FETÖ'cü ise ABD'ye kaçan Uslu'ya '' Bu tipten dediğin hapis yatmış, annesi babası cezaevinde, kardeşi ablası Meriç'i geçmiş Yunanistanda sürünüyor. Hamam böceği öyle mi? Benim kim olduğumu ahirette göreceksin. Seninle orada hesaplaşacağız. Yavşak seni. Ben miyim korkak yoksa arı kovanına çomak sokup göt korkusuyla kaçıp giden sen misin? Pis sülük. Senin yediğin bokların hesabını biz veriyoruz. İlgi fahişesisin sen. Bu kadar.'' şeklinde cevap verdi.

İki FETÖ'cünün bu şekildeki tartışması, örgütteki çöküşü gözler önüne serdi.