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  3. FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan ünlü baklavacıya 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan ünlü baklavacıya 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan ünlü baklavacıya 8 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

AA


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