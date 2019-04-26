Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9432
  • 6,6225
  • 244.478
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan beri Brezilya'da gözaltında tutuluyor

FETÖ üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan beri Brezilya'da gözaltında tutuluyor

FETÖ üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan beri Brezilya'da gözaltında tutuluyor

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin 5 Nisan'dan beri bu ülkede gözaltında olduğu öğrenildi.

x

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan tarihinden beri gözaltında olduğu öğrenildi.

Brezilya yetkili makamlarına göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart'ta Sipahi'nin gözaltına alınmasına karar verdi.

Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ üyesi Sipahi, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda Brezilya Federal Polisi tarafından gözaltına alındı.

O tarihten beri gözaltında tutulan Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin, Sipahi'nin 3 Mayıs günü saat 10.00'da mahkemede dinlenilmesine karar verdi.

Brezilya Adalet Bakanlığının kendi internet sitesinde yer alan kamuya açık bilgilere göre, 2007 yılından beri bu ülkede yaşayan Ali Sipahi, 13 Ekim 2016 tarihinde Brezilya vatandaşlığına geçti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

CHP'lilerden, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla ilgili pes dedirten yalan

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı