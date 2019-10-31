Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7226
  • 6,3861
  • 277.147
  • 98676.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde Manisa'nın Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.

Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan D.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı
Norm Ender'e olay gönderme...
Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı
Ringden kazandı villaya yatırdı
<p>Ankara’da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerini

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu adanın tek sahibi keçiler