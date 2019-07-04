Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6033
  • 6,335
  • 254.725
  • 98.780
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı

FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı

FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye üyelik suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan A.B. ve H.B. çiftinin, Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan çifti düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından, haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
<p>Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal´ı, ölümünün 19´uncu yılında,

Emniyet ve Jandarmadan ´Kemal Sunal´ Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in estetiksiz halleri görenleri şaşırtıyor

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!