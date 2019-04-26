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FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı

FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yurt dışına kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgeye fotokapan kurdu.

Hudut Birliği askerleri, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

(AA)

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