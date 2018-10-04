ABD FETÖ son dakika ABD polisinden soruşturma FETÖ son dakika haberleri

Fetö son dakika haberleri ABD polisinden Fetö kampına soruşturma. ABD polisi Fetö’nün Pensilvanya kampını kuşattı. Polis Fetö kampında silahlı bir şahsı arıyor. Son dakika Fetö gelişmesi ajanslara sıcak bir gelişme olarak düştü. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampında meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtildi. FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine teyit etti. Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NELER YAŞANIYOR?

FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine teyit etti.

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.

Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

KAMP BÖLGE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde dış dünyaya kapalı yaşamı ve örgütün faaliyetleri bölge halkında endişeye neden oluyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 1999'dan bu yana yaşadığı "Golden Generation (Altın Nesil)" isimli kampı Ross belediye sınırları içerisinde gözlerden uzak bir çiftlikte bulunuyor.

Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen'in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, AA ekibine FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen’i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, “O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor.” dedi. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede rahatsızlık olduğunu dile getiren Bonser, “Evet, hakkında şikayetler var. En temel olanı, onlar bu kasabada çifte standart uyguluyor.” dedi.

FETÖ üyelerinin bölgeye yerleşmesiyle ilgili özel bir probleminin olmadığını kaydeden Bonser, “Benim için problem olan şey, bu insanların burada bir çeşit özel muamele görüyor olmaları” diyerek bölgedeki yerel yöneticilerin örgüt mensuplarına ayrımcılık yapmalarına tepki gösterdi.

Türkiye’de 15 Temmuz’da gerçekleşen FETÖ darbe girişimiyle ilgili yeterince bilgisi olmadığını belirten Bonser, ancak Gülen ve kampta yaşananlarla ilgili endişeleri bulunduğunu vurguladı.

“Bir şeyler dönüyor”

Bonser, “Tabii ki, tabii ki beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiç bir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

Terör örgütü lideri biriyle komşu olmaktan tedirginliğini dile getiren Bonser, “Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Bu benim ispatlayabileceğim bir şey değil. Ama bütün haberlerde böyle geçiyor.” dedi.

“Bunlar Amerika’yı ele geçirmeye mi çalışacaklar”

Bölgeye son dönemde birçok FETÖ mensubunun yerleştiğine vurgu yapan Bonser, “Burada birçok Türk görüyorum, süpermarkette, sokakta. Onlar yerleşmek için gayrimenkul alıyorlar. Buna karşı olduğumu söylemiyorum ama bunlar Amerika’yı ele geçirmeye mi çalışacaklar, burada neler dönüyor? Ben endişeliyim. Ben Vietnam gazisiyim. Orada Vietnam’da insanlarla çalışmak zordu ama ben bunu yaptım. Burada bu insanlarla çalışamam, dillerini bile bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

FETÖ kampının bölgedeki varlığı nedeniyle kasabanın geleceğinden endişeleri olduğunu dile getiren Bonser, “ Zannediyorum bu değişiklik devam edecek. Annemden kalan bu toprakları elde tutmamız bile belki mümkün olmayacak.” diye konuştu.

Bölgede Hindu tapınağının da bulunduğuna işaret eden Bonser, “Hindular problem değil. Fakat bunlar (Gülenciler) tamamen farklı. Amcamın orada arazisi vardı, onu kamp için aldılar.” dedi.

FETÖ mensuplarının kiliseye gittiklerini anlatan Bonser, “Buraya ilk geldiklerinde, benim gittiğim kiliseye geliyorlardı. Yıllar önce, belki 20 yıl önce. Hatta kilisenin papazını, Hristiyanlığı öğretmek için Türkiye’ye bile davet ettiler.” ifade etti.