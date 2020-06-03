FETÖ şimdi de Madonna'ya sığındı

FETÖ, dünyaca ünlü yıldız Madonna’nın kurucusu olduğu kadın hakları ve özgürlük temaları üzerine çalışmalar yapan art for Freedom adlı sanat platformu üzerinden karalama kampanyası başlattı. Tüm dünya sanatçılarına ‘bize katılın’ çağrısı yapılan kampanyada, tutuklanan FETÖ üyelerinin mağdurmuş gibi resimlerine yer verildi, Türk güvenlik güçleri de acımasız kamu görevlileri gibi gösterilip kötü imaj çizildi.

