  • $5,8456
  • 6,5922
  • 250.981
  • 91.833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 15:01 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 15:01

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O'nun Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğini öğrenen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.     

Köyde arama yapan jandarma, zanlıyı dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı.     

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

(AA)

Doktor Hastasını Tekme Tokat Böyle Dövdü

<p>Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi´nde yamaç paraşütlerini görün

75 Yaşındaki Nine Yamaç Paraşütü Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.