'FETÖ dumanla bile haberleşse bulacağız'

Gül, “FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız” dedi. Gül şunları söyledi: “Üstüne basa basa söylüyorum. FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir.”