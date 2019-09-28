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  3. 'FETÖ dumanla bile haberleşse bulacağız'

'FETÖ dumanla bile haberleşse bulacağız'

'FETÖ dumanla bile haberleşse bulacağız'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir’de Adalet Bakanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda FETÖ’yle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Gül, “FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız” dedi. Gül şunları söyledi: “Üstüne basa basa söylüyorum. FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir.”

 

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