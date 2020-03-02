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  3. FETÖ davasında yeniden yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ davasında yeniden yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ davasında yeniden yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Ceylan G. ve avukatı katıldı.

Sanık Ceylan G, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terörörgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Ceylan G'nin mevcut halinin devamına hükmetti.

(DHA)


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