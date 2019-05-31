FETÖ davalarına bakan hakimlere yeni görev

HSK 1. Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişirken, söz konusu görev yeri değişiklikleri arasında, Ankara'da FETÖ ve darbe davaları olmak üzere önemli davalara bakan 4 mahkeme başkanı da yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin en önemli davalardan olan astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Özel Kuvvetler Karargahı'nın işgaline ilişkin davaları karara bağlayan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Bayram Kantık'a yeni görev verildi. Her iki davada 41 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık için müebbet, diğer sanıklar hakkında da çeşitli sürelerde hapis cezası veren Kantık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Aynı mahkemenin üyesi olan hakim İbrahim Polat da Ankara Bölge Mahkemesi üyeliğiyle görevlendirildi.

Ağır Cezadan Yargıtaya

Darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünün işgaline ilişkin davaya bakan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Uçar'ın da görev yeri değişti. Emniyet baskınına katılan ve darbeye direnen polisleri şehit eden 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanı Uçar, son kararname ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.

KPSS HAKİMLERİNE DE YENİ GÖREV

2010 KPSS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin açılan davaların görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin iki ayrı heyetine başkanlık eden Hüsamettin Otçu ve Osman Tonta yeni göreve getirildi.

Otçu ve Tonta, bundan önce bir çok KPSS davasını karara bağlamış, çok sayıda FETÖ'cü hakkında mahkumiyete hükmetmişti. Son kararname ile Otçu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde Daire Başkanlığına atanırken, Tonta ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

(AA)