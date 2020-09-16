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  • Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist Van'da saklandığı ikamette yakalandı
16 Eylül 2020 Çarşamba 15:00 | Son Güncelleme:

Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist Van'da saklandığı ikamette yakalandı

Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist Van'da saklandığı ikamette yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist, Van'da saklandığı ikamette Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonla yakalandı. Teröristin, 2019'da Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olduğu ortaya çıktı.

Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda,

Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist, Van’da saklandığı ikamette yakalandı.

Yakalanan teröristin;

Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü,

2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı,

2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı daha sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği,

2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine Bölgesi'nde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü,

Son olarak Van’da PKK/KCK Terör Örgütü'ne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi. 

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

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