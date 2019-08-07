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  3. Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman? Fenerbahçe Cagliari hazırlı maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman? Fenerbahçe Cagliari hazırlı maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman" Fenerbahçe Cagliari hazırlı maçı saat kaçta, hangi kanalda"

Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Cagliari takımıyla sahaya çıkıyor. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç için hazırlıklar tamamlandı. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman? Fenerbahçe Cagliari hazırlı maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Yeni sezon öncesi yeni transferleri izlemek ve takımın performansını görmek isteyen sarı lacivertliler haberimi içerisinden detaylara ulaşabilirler.

Fenerbahçe Cagliari hazırlı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sarı Lacivertliler hazırlık maçı kapsamında İtalya’nın Cagliari takımıyla mücadele verecek. Audi Cup’da istedikleri başarıyı elde edemeyen sarı lacivertliler Cagliari maçından galip ayrılmak istiyor. Çok uzun süredir taraftarın karşısına çıkmayan sarı lacivertlilerin hasreti sona eriyor.

FENERBAHÇE CAGLİARİ HAZIRLI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:30’da oynanacak. Maçı D-Smart Smart Spor kanalı canlı olarak verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Jailson, Cebrail, Ozan Tufan, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Muriç,

Cagliari: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Oliva, Ionita, Birsa, Pavoletti, João Pedro.

DENİZ TÜRÜÇ İLK KEZ FORMA GİYECEK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Henüz stopere takviye yapamayan Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz’in sakatlığı da devam ediyor. Bu nedenle Sadık Çiftpınar’ın yanında yine Jalison’un oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan genç stoper Okan Turp’un ise karşılaşmanın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Yeni transfer Deniz Türüç de Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Cagliari karşısında giyecek.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇININ BİLET FİYATLARI

Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde son maçına ligin son haftasında, 26 Mayıs’ta Antalyaspor karşısında çıkmıştı. Hasret, 72 gün sonra yarın Cagliari ile oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Mücadelenin biletleri dün Yüksek Divan kurulu, kongre üyeleri, Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıktı. Genel satış bugün başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları ise 20 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

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