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Fedakar Ömer

Fedakar Ömer

PAZAR günü oynanan Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında sakatlanan Ömer Bayram'ın elinde kırık çıktı.

AKŞAM

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. Metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır” denildi.


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