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  3. Fedakar öğretmen! İnterneti olmayanın evine gidiyor
07 Eylül 2020 Pazartesi 22:45 | Son Güncelleme:

Fedakar öğretmen! İnterneti olmayanın evine gidiyor

Fedakar öğretmen! İnterneti olmayanın evine gidiyor

Van'ın Tuşba İlçesi'nde görevli öğretmen Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde evinde internet imkanı olmayan öğrencileri için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders anlatıyor.

Tabanlı Mahallesi'nde her öğrenciyle yakından ilgilenerek evlerinin bahçelerinde yüz yüze eğitim veren Arslan, çektirdiği ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor. Fedakar öğretmen 'Bu örneğin yayılmasını istiyorum' diyor.

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