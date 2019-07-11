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  3. Feci kaza! Traktörün çarptığı çocuktan acı haber geldi

Feci kaza! Traktörün çarptığı çocuktan acı haber geldi

Feci kaza! Traktörün çarptığı çocuktan acı haber geldi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde traktörün bisiklete çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıcan Beldesi Bulgurcuk Caddesi'nde Abdürrezzak Ö. yönetimindeki 21 KL 067 plakalı traktör, Hazal Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sarı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)

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