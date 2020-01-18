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  3. Faytoncular artık İSPARK görevlisi

Faytoncular artık İSPARK görevlisi

Faytoncular artık İSPARK görevlisi

İBB Meclisi Adalar’daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. Ulaşımın kendilerine bağlanmasını isteyen faytoncular İSPARK’ta işe başlayacak. 

İBB Meclisi Adalar’daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. İBB faytonculara Adalar’da bulunan 277 tescilli fayton plakasının her biri için 300 bin lira, at başına ise 4 bin lira ödeyerek faytonları satın alma işlemini gerçekleştirecek. Atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Meclis’te çıkan karara göre, faytoncu ailelerinden birer kişi İBB’de işe alınacak. 

Kararın faytoncular açısından pek iç açıcı olmadığını dile getiren Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal şöyle konuştu: 

KARAR İÇ AÇICI DEĞİL 

“Bizim elektrikli faytonlar ile ya da elektrikli golf araçları ile ve şimdi İBB’nin tasarladığı araçlar ile yeniden ulaşımı biz yapalım noktasında bir önerimiz vardı ama İBB maalesef bunu kabul etmedi.” Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti.

(DHA)


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