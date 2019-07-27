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  3. Fatih'te Afgan uyruklu otel sahibi elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Fatih'te Afgan uyruklu otel sahibi elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Fatih'te Afgan uyruklu otel sahibi elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Fatih'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endicandan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi.

Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

(DHA)

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