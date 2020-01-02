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  3. Fatih'te acı olay! 1 kişi donarak öldü

Fatih'te acı olay! 1 kişi donarak öldü

Fatih'te acı olay! 1 kişi donarak öldü

İstanbul Fatih'te bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi soğuktan donmuş halde bulundu.

Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. 

(İHA)


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