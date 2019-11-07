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  3. Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulunmuştu...İlk bulgular ortaya çıktı!

Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulunmuştu...İlk bulgular ortaya çıktı!

Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulunmuştu...İlk bulgular ortaya çıktı!

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cesetleri üzerinde yapılan ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulguları görüldü.

İhbar üzerine polis ekiplerinin gittiği ve kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştığı dairede ölü bulunan 4 kardeşin cesetleri, Adli Tıp Kurumunda inceleniyor.

Cesetler üzerindeki ilk incelemede, siyanürle zehirlenme belirtileri tespit edildiği öğrenildi.

Bu arada, 4 kardeşin cenazelerini almak için yakınlarından kimse başvuru yapmadı. Yakınları tarafından alınmaması durumunda cenazeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesetlerin bulunduğu eve dışarıdan bir müdahale olmadığı belirlendi. Ölümlerin aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı olduğunun Ali Tıp Kurumunun hazırlayacağı kesin rapor sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan polis ekipleri, Yetişkin kardeşlerin komşularının ifadelerine başvurdu. Satışı yasak olan siyanürün nasıl temin edildiğine ilişkin araştırma yapılıyor. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, dün gece adrese giden polis ekipleri,
Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD ve polis ekiplerince yaklaşık 2,5 saat inceleme yapılmıştı.

İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

(AA)


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