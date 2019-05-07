Fatih Sultan Köprüsü'nde intihar girişimi

Olay saat 12.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Yakınlarından adının Recep Ç., (37) olduğu öğrenilen kişi, edinilen bililere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Recep Ç., kendini aşağıya attı. Olayı gören köprüde görevli polis memurları, durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Recep Ç'yi karaya çıkardı. Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi´ne kaldrıldı.

Recep Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)