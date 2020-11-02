02 Kasım 2020 Pazartesi 20:33 | Son Güncelleme:
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusuna ulaştı: Rastgele
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek."
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.
"RASTGELE"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaşmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Rastgele" ifadelerini kullandı.