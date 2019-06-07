Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na sert tepki: Böyle sözler söylemeye hakkı olamaz!

İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birini yönetmeye talip olan İmamoğlu, öyle bir hakkı olmamasına rağmen havalimanına VIP’den girmek isteyince polislerle tartıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile havaalanında görevli personel ve polislere hakaret eden İmamoğlu devletin valisi için "Vali itlik yapıyor" dedi ve daha sonra kentten ayrıldı.

CHP'LİLER "YALAN" DİYORDU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun devletin valisine küfür etmesinin ortaya çıkmasından sonra CHP'liler bu haberin yalan olduğunu söyleyerek bunun bir manipülasyon olduğunu savundular. Sonrasında gerçek ortaya çıktı ve İmamoğlu'nun alenen devletin valisine küfür ettiği ortaya çıktı.

PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyleyerek, VIP salonunda yaşananlarla ilgili İmamoğlu'nu sert sözlerle uyardı.

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GÖRÜNTÜLER FOX TV'DE

Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi konumunda olan Fatih Portakal, İmamoğlu'nun hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi diyerek, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz" ifadelerini kullandı. Portakal hakaret içerdiği için olayı yayınlamadıklarını da söylerken Fox TV'nin kayıtlarında bu görüntülerin olduğunu da kabul etti.

VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır" ifadelerine yer verdi..