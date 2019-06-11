'Fakirlik kader değildir' dedi  şimdi 50 çalışanın patronu

Gürkan ATA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), bölge kadınlarının fırsat eşitliğine ulaşmasına katkı sağlıyor. Kurslar veya eğitim programları aracılığıyla bugüne dek tam 1 milyon 473 bin 255 kişiye ulaşan ÇATOM’un yolunu aydınlattığı isimlerden biri de Batmanlı Tuba Yaşar. 7 çocuklu bir ailenin kızı olan Tuba, başarı hikâyesini AKŞAM’a anlattı. Yaşar, “Terör bölgesi, fakirlik, kenar mahalle, eğitimsizlik. Karanlık bir tablo ama bunun kaderin olmadığımı hep hissettim. Bir tavsiyeyle Batman ÇATOM’un kurslarına başladım. Tekstil eğitini aldım, ardından atölyede çalışmaya başladım. Batman ÇATOM Sorumlusu Şükran Altun ve diğer yöneticilerin yönlendirmesiyle “Kendi İşini Kur” eğitimi aldım ve KOSGEB’e kaydoldum. Sertifika aldıktan sonra 50 bin TL hibenin yanı sıra ÇATOM atölyelerinde çalışırken biriktirdiğim paralarla tekstil atölyesi açtım” dedi.

“ARKAMDA DEVLET VARDI”

“Bu yola girerken hiç korkmadım, arkamda, bize ışık tutan, çalışanı destekleyen devlet vardı” diyen Tuba Yaşar, “ÇATOM kurslarında bize sadece çalışmayı değil, özgüveni, cesareti aşıladılar. Orada, ‘fakirlik kader değildir’ dedim kendi kendime ve bu işe giriştim. Şimdi şirketim var, 50 kişiye iş veriyorum. Aralarında anne-babam ve abim de var. Çalışan sayısını 100’e çıkarmayı istiyorum. Yeter ki bize ışık tutacak birileri olsun. Her zorluğu aşarız” dedi. ÇATOM İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş ise, “Kentin geri kalmış semtlerinde yoğunlaşan ÇATOM’larda girişimciliği destekleyici programlarla kadınlara yeni kazanç kapıları için yol gösteriyoruz” dedi.