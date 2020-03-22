Fahrettin Altun'dan sosyal medyada 'virüs' ile ilgili paylaşımlara ilişkin uyarı

Fahrettin Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;

Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...

Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!

Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim.