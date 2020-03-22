Fahrettin Altun'dan sosyal medyada 'virüs' ile ilgili paylaşımlara ilişkin uyarı
Son Dakika Haberleri.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüs ile ilgili medya mecralarında yer alan asılsız haberlerle ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Altun, "Zararlı içeriklere dikkat edelim, hepsi en az virüs kadar tehlikeli" dedi.
Fahrettin Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;
Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...
Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!
Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız